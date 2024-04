Giovedì 25 Aprile 2024, 00:21

La “dea bendata” fa di nuovo tappa in Ciociaria. Un fortunato giocatore compra un gratta&vinci da 5 euro e porta a casa 2 milioni di euro da incassare in vent’anni. La maxi vincita con il concorso istantaneo “Turista per Sempre” c’è stata al Lyon Bar di via Casilina a Castrocielo. Il biglietto è stato venduto la settimana scorsa, ma solo ieri, con il bollettino ufficiale dell’Agenzia dei Monopoli, si è scoperto che il bar fortunato era a Castrocielo, a due passi dal centro, e non sull’area di servizio A1. A spiegare l’equivoco è stato lo stesso proprietario. «Tutti eravamo convinti che fosse stato venduto sull'Area di Servizio Casilina, in Autostrada. In genere la fortuna si ferma sempre lì perché smerciano migliaia di biglietti ogni giorno. Quando questa mattina ci è stato consegnato il messaggio dei Monopoli abbiamo pensato ad uno scherzo ed abbiamo telefonato al rappresentante di zona per essere sicuri che fosse tutto vero», ha detto Fabio Terenzio, il titolare. Doppia sorpresa a parte, il fortunato cliente riceverà 300mila euro subito ed un vitalizio da 6mila euro al mese per i prossimi vent'anni, più centomila euro finali.

IL RACCONTO

«Questo locale è affollato, la Casilina è una strada di passaggio ma a frequentarlo è anche gente della zona. Sospetti? Nessuno». Ma il titolare giura di «non avere visto giocatori sbiancare dopo aver grattato biglietti, di aver visto esultanze o persone uscire dal locale in maniera repentina». Poi aggiunge: «Fino ad oggi, nessuno si è fatto vivo per ringraziare: a noi, per regolamento, non andrà nulla della vincita, pertanto se il neo milionario volesse offrirci una bottiglia di champagne saremmo felici di berla alla sua salute. Mi auguro sia una persona che ne ha veramente bisogno».

«Siamo abituati alle vincite sull’Autostrada, ora la dea bendata è arrivata in paese e ne siamo felici», dice il sindaco Gianni Fantaccione. «Spero sia un residente o una persona della zona. Il bar, gestito da giovani, è frequentato da molti concittadini e questo fa ben sperare che i soldi siano rimasti nella nostra comunità», ha concluso il primo cittadino.

I PRECEDENTI

La Ciociaria non è nuova a vincite milionarie. Il 20 gennaio scorso c’era stata una vincita, sempre con un gratta&vinci, ma da dieci euro, della serie "Ricco Natale" che ha cambiato la vita a un ciociaro che ha incassato 2 milioni di euro: è un cliente della tabaccheria di via Martiri Ungheresi ad Alatri.Il 24 febbraio il "GilBar" di Sara Marcoccia, locale che si trova nella contrada della Fiura, sempre ad Alatri aveva “regalato” 500 mila euro con un tagliando del "Gratta e Vinci" della serie "Doppia sfida", del costo di appena 5 euro. Ma non solo gratta&vinci. Con il “Million Day” di Lottomatica, sono state tre le vincite. L’ultima in una ricevitoria di Veroli, questi i numeri fortunati: 14-16 -17-32- 50. La prima a in una ricevitoria di Fumone, in via Vicinale Canterno, gestita dalla signora Rina Petrucci il primo marzo di quest’anno, con i seguenti numeri: 1-20-47-48-52. L’altra combinazione vincente nel capoluogo, al bar tabacchi di Corso della Repubblica gestito da Giorgia Straccamore, con i numeri: 12-16-18-19-47.