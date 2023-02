Alatri, la Procura sull'omicidio di Thomas: «Assoluto riserbo»

Silenzio. E' quello che la Procura di Frosinone manterrà sull'omicidio di Thomas Bricca. A renderlo noto con un comunicato ufficiale è il procuratore capo, Antonio Guerriero, il quale afferma che: «Come imposto dalla legge e al fine di non compromettere lo sviluppo delle indagini deve tenere una linea di rigoroso riserbo per cui non può rilasciare alcun tipo di dichiarazione». Da lunedì sera a oggi è già stato così, con difficoltà a non finire per chi sta seguendo il caso che ha una eco nazionale.

«Il riserbo è necessario - continua la nota - non solo per le predette esigenze ma in quanto doveroso verso la famiglia che deve affrontare questa tragedia e a cui si è vicini. Non appena emergeranno significativi sviluppi sulle indagini, compatibilmente con le indicate esigenze, sarà cura di questa Procura comunicarlo».