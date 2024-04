Anagni, tamponamento a catena sulla Casilina: una donna ferita e traffico in tilt

Una signora ferita, per fortuna in modo non grave, e traffico bloccato per almeno un'ora e mezza. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina alle 9 ad Anagni, lungo la Casilina, nella parte bassa della città dei papi, nei pressi del bivio per Sgurgola. Tre i mezzi coinvolti, due utilitarie ed un mezzo per la rimozione dei rifiuti. Probabile un tamponamento a catena all'origine dello scontro. A ferirsi, in modo non grave per fortuna, è stata una signora che era alla guida di una delle due automobili. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale ed i carabinieri per i rilievi del caso. La donna, dopo essere stata soccorsa, è stata portata in ospedale, mentre i carabinieri hanno disciplinato il traffico che è ritornato normale dopo le 10.30.

