La Corte d'Assise di Frosinone per la terza volta nel giro degli ultimi sette anni - dopo i casi di- è tornata ad occuparsi giovane ucciso: Thomas Bricca. Ma per quest'ultimo, per la prima volta in provincia di Frosinone, un processo per omicidio si è aperto con la testimonianza di due minorenni, accompagnati in aula dalla rispettive mamme. Un particolare agghiacciante che apre uno squarcio anche sulla portata sociale e umana del delitto di Alatri. Il processo toccherà questi aspetti solo se utili all'accertamento della verità, ma intanto venerdì, nell'udienza che ha aperto il dibattimento, è toccato a due adolescenti- uno di 16 e l'altro di 17 anni - ricostruire per primi gli istanti dell'agguato avvenuto il 30 gennaio dello scorso anno. Entrambi quella sera si trovavano sulla scalinata di via Liberio quando nel piazzale sottostante è arrivato lo scooter T-Max con a bordo gli assassini. È stato uno di loro, Manuel, classe 2007, conosciuto dagli amici con il soprannome di Furetto, a chiamare il 112 subito dopo gli spari. Un 16enne che chiama i carabinieri e dice: «Correte, hanno sparato ad un mio amico». Una scena che in provincia di Frosinone non si era mai vista. L'amico, Thomas, aveva solo 19 anni.