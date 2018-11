Raid dei ladri nei ristoranti: rubate anche le pentole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uniti nell'amaro destino. La pizzeria "La Marina" e il ristorante "Il Panda" della riviera di Vasto condividono la brutta esperienza di cui avrebbero fatto volentieri a meno. Nella notte tra lunedì e martedì i ladri hanno fatto visita alle due attività ristorative facendo razzia. Alimenti, oggetti e utensili per la cucina e il poco denaro in cassa sono stati portati via dai malviventi; addirittura all'appello mancano anche le pentole. La Marina è una pizzeria al taglio di viale Dalmazia, mentre il ristorante si trova poco distante sul lungomare Ernesto Cordella. Nonostante la posizione centrale, sembrerebbe che nessuno abbia visto nulla; da verificare la presenza di immagini registrate da eventuali videocamere private nella zona. Dopo la scoperta di quanto accaduto, ai proprietari non è rimasto che sporgere la denuncia ai carabinieri che, coordinati dal maggiore Amedeo Consales, cercheranno di dare un nome ai soliti ignoti. L'entità del bottino è ancora da quantificare, ma sicuramente per i due locali pubblici si tratterà di un ammanco importante da sommare ai danni procurati dai ladri per entrare.