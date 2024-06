Martedì 4 Giugno 2024, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 07:42

La città è attonita. Trovato morto Claudio Zaccagnini, 37 anni, un bravo portiere che ha militato anche nelle file del Giulianova di cui è stato grande tifoso. Il giocatore fu scoperto dal padre Antonio, noto commercialista giuliese ed anche lui esponente calcistico sempre votato all’insegnamento dei più giovani. Purtroppo Claudio si è impiccato nella sala della sua abitazione, ubicata in via Marconi, dove viveva da solo ed ha lasciato accanto a sé un biglietto nel quale si rivolge alla moglie da cui era separato. Biglietto nel quale ha spiegato come la sua vita fosse cambiata senza la sua presenza, ma in realtà più un ultimo impeto d’amore che un atto d’accusa. Come detto, dopo essere stato portiere di molte squadre, sia in Eccellenza che in serie D e con un campionato nelle file giuliesi nel quale aveva totalizzato sei presente, aveva al suo attivo anche un provino con la Roma.

Grande esponente di calcio ma anche straordinario tifoso. Purtroppo di recente era rimasto coinvolto negli scontri tra supporters giuliesi e teramani prima del derby del Fadini in via Cupa. Il giudice,sulla scorta delle immagini e dei rapporti di polizia e carabinieri che avevano identificato lui, assieme ad altri, tra gli autori di quella rissa, lo aveva fatto arrestare e posto ai domiciliari. Successivamente l’arresto era stato tramutato in obbligo di dimora, impossibilitato quindi ad uscire da Giulianova. Gli avevano applicato anche il Daspo che gli ha impedito di assistere più nessuna gara. E chi lo conosce ha raccontato che questo provvedimento lo aveva molto avvilito. E così era colto spesso da tristezza - anche se qualcuno ha detto di averlo incontrato sorridente anche nei giorni scorsi - frammista a depressione. E forse, in uno dei momenti più dolorosi, deve aver messo in atto il gesto estremo.

Ma amici e conoscenti hanno sempre messo in risalto la sua generosità che ebbe l’espressione massima quando salvò da sicura morte un ragazzo di Giulianova che era stato colpito da una scarica di corrente per alcuni fili “scoperti” al monumento a Vittorio Emanuele secondo nella parte alta della città, Si getto sul ragazzo e lo sottrasse a quela morsa mortale. Per questo ricevette un encomio solenne dall’allora sindaco Francesco Mastromauro. La notizia si è sparsa velocemente in città rattristando tutti con espressioni di sgomento.

