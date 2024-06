Martedì 4 Giugno 2024, 08:14

Il traffico di clientela era più o meno quello del supermercato di quartiere, un via vai costante di ragazzi, non minorenni, ma tendenzialmente abbastanza giovani, che si trattenevano per un periodo di tempo limitato e poi andavano via. Il tempo di chiedere qualcosa, pagare e salutare. Un movimento che, in pieno centro di Pescara, alla lunga non passa inosservato, soprattutto se si allunga anche in orari non convenzionali. Ed è così che un altro giovane incensurato è finito dritto dritto nei controlli della squadra mobile della questura di Pescara, diretta da Gianluca Di Frischia. Che da qualche mese ha intensificato decisamente i controlli sui nuovi percorsi dello spaccio: strade che portano a persone per la maggior parte giovani, sicuramente incensurate e per questo insospettabili, come il venticinquenne nella cui abitazione sono stati trovati due chili di droga, incartati con involucri di cioccolate e merendine secondo la nuova tendenza dei pusher locali.

Lo tenevano sotto controllo da un po' di tempo finché non hanno capito che era arrivato il momento giusto per effettuare una perquisizione domiciliare. E il momento era giusto davvero: nella camera del ragazzo sono stati trovati circa 1,3 chilogrammi di marijuana e 700 g di hashish. Più tutta la dotazione classica che è possibile attribuire e uno spacciatore, quindi l’occorrente per il confezionamento delle dosi: un bilancino elettronico di precisione, un coltello da cucina sporco di hashish, macchina e buste per il sottovuoto. Per l'hashish era stato scelto un travestimento american style: l'incarto era quello delle barrette di burro di arachidi, ma consistenza e prova olfattiva raccontavano già da sole di altro genere di contenuto.

L'incarto da dolciumi è uno dei tentativi più recenti messi su per cercare di imboscare la droga e non destare sospetti, almeno in contesti di vita quotidiana. L'hashish così ha la forma di una normale barretta, di quelle che normalmente si trovano in commercio. Qualche tempo fa, proprio in un'altra delle operazioni antidroga della mobile, l'hashish aveva l'incarto del Toblerone e la riproduzione era stata perfezionata anche con le tradizionali onde del prodotto originale. Come dire che le idee creative non mancano. Nel corso della perquisizione il venticinquenne è stato inoltre trovato in possesso di 1640 euro in contanti, in banconote di diverso taglio: non ha un lavoro e non è riuscito a dimostrare per quale ragione fosse in possesso di una somma non irrilevante. I soldi sono stati quindi sottoposti a sequestro, così come la droga, in quanto considerati possibile provento dell'attività di spaccio. Una volta terminate le formalità di rito il ragazzo è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.