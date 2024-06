Città di Castello, il colpo perfetto: rubato mezzo milione di argento

CITTÀ DI CASTELLO Stesso “modus operandi” nonostante qualche variazione sul tema per un maxi furto da mezzo milione di euro. Alla zona industriale di Città di Castello hanno rubato tre furgoni. Un paio alla manifattura tabacchi, un altro ad un mobilificio nelle vicinanze. In una ventina di minuti sono arrivati in via Martiri della Libbia, ad Anghiari, per un “lavoretto” da professionisti. Con un paio di mezzi hanno sbarrato le strade per intralciare e ritardare l’eventuale intervento delle forze dell’ordine. Hanno forzato il cancello della recinzione esterna (non collegato all’impianto di allarme) ed una volta dentro il laboratorio della Nicol Preziosi, specializzata in monili d’argento, hanno ripulito gli scaffali delle cassettiere contenenti la lega del metallo da trattare.

Un blitz messo a segno in una manciata di minuti da una mezza dozzina di persone che dopo aver caricato la refurtiva sul terzo “Ford Transit” è svanita nel nulla, sfruttando, probabilmente, la viabilità secondaria. Il che farebbe pensare ad un colpo studiato nei minimi particolari da gente a suo agio nel muoversi in questo spicchio dell’Aretino, non molto distante dall’Umbria. La direzione dell’azienda è ancora impegnata nell’inventario della merce portata via dalla si mormora che il totale potrebbe superare i 500mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fin da subito i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, guidati dal capitano Carmine Feola, hanno avviato indagini a tutto campo. Hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e cercato eventuali tracce che i malviventi potrebbero aver lasciato alle spalle. Nel ventaglio delle ipotesi non escluderebbero la presenza di un basista che può aver fornito indicazioni sulla quantità del materiale prezioso disponibile, sul sistema di sicurezza, sugli aspetti logistici. Né scarterebbero a priori la verifica di eventuali punti di contatto con il colpo subito dalla stessa Nicol Preziosi agli inizi di aprile. In quella circostanza la gang si protesse le spalle abbattendo due alberi per chiudere la carreggiata. Utilizzò poi come ariete un camion frigo di una catena della grande distribuzione rubato a Città di Castello. Le sirene anti intrusione ed il rapido intervento dei militari dell’Arma (la caserma è poco lontano) avrebbero impedito ai ladri di portare via la cassaforte, non di impossessarsi di 300 chili d’argento. La stessa notte venne assaltato con una tecnica molto simile un’azienda di trasporti e logistica a Taverne di Corciano. Modesto il bottino.