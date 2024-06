Martedì 4 Giugno 2024, 07:33

Universitari e famiglie intere che fanno ritorno nel loro paese d'origine dove le cose non sono più come tanti anni fa, ma ora, piuttosto, presentano un’attrattiva tutta nuova e invitante. È così che Fresagrandinaria, paesino di 975 anime, ha imboccato la via che la sta portando pian piano ad andare controcorrente rispetto al dilagante spopolamento dei paesi italiani, facendone per di più il terzo paese più popolato dell'Alto Vastese dopo Castiglione e Roccaspinalveti. Fresagrandinaria può infatti vantare il 2,5% della diminuzione della popolazione a fronte della media della provincia di Chieti che si attesta al 15%, con punte addirittura del 30%.

Il segreto di questa rinascita del paese lo rivela il sindaco, Lino Giangiacomo: «Il ritorno in paese da parte di chi aveva lasciato Fresagrandinaria è dovuto in gran parte al fatto che attualmente il piccolo centro è fornito di tutti i servizi necessari per vivere bene: abbiamo la scuola materna, le scuole elementari e le scuole medie e, se ciò non bastasse, dal prossimo settembre partirà anche il servizio di asilo nido. Poi ci sono l'ufficio delle Poste, due bancomat, una farmacia e ben tre ristoranti, di cui uno è un ristorante di comunità. Senza dimenticare che vantiamo anche una zona industriale d'eccellenza. E se questo non bastasse, siamo solo a 12 chilometri dal centro di San Salvo, nel caso ci sia bisogno di servizi più particolari. E anche se la mortalità è ancora più alta della natalità, dal 2019 il nostro paese è sempre più popolato».

Il Comune di Fresagrandinaria ha pensato anche di incentivare le nascite istituendo un bonus natalità per chiunque abbia avuto figli a partire dall'anno 2019, bonus che può contare su 50 mila euro, ed è prossima anche la nascita di un ulteriore bonus, per cui sono state già presentate 38 domande, destinato a incentivare il prosperare di attività economiche. Tutti buoni motivi, questi, per spingere chi ha lasciato Fresagrandinaria a fare ritorno nella terra d’origine. E approfittando del fatto che il 2024 è l'anno dedicato al turismo delle radici, il Comune ha instaurato un rapporto con nipoti e figli degli abitanti di Fresagrandinaria che hanno lasciato il paese e vogliono farvi ritorno, organizzando per l'11 e il 12 agosto un incontro con loro. Proprio per sviluppare il turismo delle radici, Fresagrandinaria ha anche partecipato a un bando nazionale aggiudicandosi 160 mila euro per sviluppare ed incentivare il fenomeno del ritorno in paese.