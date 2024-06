Martedì 4 Giugno 2024, 07:38

Tutta la comunità di Paglieta, ieri pomeriggio si è raccolta nella chiesa parrocchiale Maria Santissima dell’Assunta per l’estremo saluto al professor Sandro Lolli, venuto a mancare l’altra notte nella sua abitazione all’età di 80 anni. Abbracci commossi e parole di conforto per la moglie Nella, i figli Simona, Layla, Mino e Andrea e gli altri congiunti. Presente anche il sindaco Ernesto Graziani, amministratori, esponenti del mondo della scuola e della politica. Lolli è stato per tanti anni docente di lettere al liceo classico di Atessa, e aveva ricoperto, con competenza e onestà, come è stato ricordato in vari inventi, molteplici incarichi amministrativi, dalla Asl alla Provincia. «Il professor Lolli - dice una nota del comune di Paglieta - si è sempre contraddistinto per le sue qualità, un uomo perbene, dotato di una grande personalità. Buon viaggio, Sandro! La tua saggezza e la cultura che hai donato a chi ha avuto il privilegio di conoscerti e di esserti amico continueranno a illuminare il cammino delle nuove generazioni». Anche il comune di Atessa ha diffuso un ricordo del professor Lolli ed espresso solidarietà alla famiglia. Di Lolli, esponente della vecchia Dc, ha parlato il segretario regionale dell’Udc, Enrico Di Giuseppantonio. «Con lui - ha sottolineato - va via una persona speciale, amata, che ha saputo trasmettere a generazioni di studenti i valori della vita e alla comunità la buona politica».