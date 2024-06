Martedì 4 Giugno 2024, 07:09

Dopo la bicicletta decorata, anche i vasi di fiori posti per la decorazione del corso principale della città diventano vittima di raid messi a segno da chi, evidentemente, non ha di meglio da fare. Tornano a far discutere i gesti vandalici messi a segno contro le opere di Vittorio Proia, un cittadino che ha fatto dell’abbellimento e della valorizzazione del centro storico della città dei papi una vera e propria ragione di vita. L'ultimo episodio riguarda quello dei vasi di fiori posti di fronte al suo negozio, un centro di prodotti tipici che è stato aperto da qualche mese ed è molto frequentato da cittadini e turisti. Proprio per rendere più attrattiva la zona, esattamente a metà del corso Vittorio Emanuele, qualche giorno fa aveva sistemato davanti all'ingresso del negozio un paio di vasi di fiori, poi la sgradita sorpresa di trovare uno dei due vasi rotto, con i fiori e il terriccio sparsi a terra. Vittorio non ha potuto fare altro che sistemare i cocci ed il terriccio, per evitare disagi e pericoli per i cittadini. Resta l’amarezza per quello che è accaduto. Segno, secondo quanto hanno detto ieri molti cittadini, di un pericoloso peggioramento nel modo di comportarsi, Non è la prima volta che i tentativi di abbellimento del centro realizzati da Vittorio Proia si infrangono contro atteggiamenti vandalici. Il caso più eclatante si era verificato un anno e mezzo fa, ai danni di una delle biciclette storiche sistemate in diversi punti del centro storico. Proia infatti aveva preso alcune vecchie bici, le aveva aggiustate, ridipinte, decorate con fiori e sistemate in diversi punti del centro. Una di queste però era stata, nottetempo, presa e letteralmente smontata da alcuni vandali. In questo caso, dopo la segnalazione di Vittorio, si era risaliti all’identità degli autori del gesto: due ragazzini che, anche su sollecitazione dei genitori, si erano pubblicamente scusati, ed avevano acconsentito a rimettere a posto la bicicletta, in segno di buona volontà. Una storia, in quel caso, finita bene. Resta l'amarezza per quello che è accaduto qualche giorno fa; la speranza è che, anche in questo caso, gli autori del gesto, magari per evitare una denuncia che potrebbe essere inoltrata in caso di individuazione da parte delle telecamere di sorveglianza, possano fare marcia indietro e rimettere a posto le cose.

I FURTI

Vandali in azione anche a Paliano. Lungo il belvedere “Giacomo Lisia”, passeggiata naturalistica che costeggia la zona più antica del borgo , qualche settimana fa erano state installate delle nuove panchin. Ieri il sindaco Domenico Alfieri, ha postato le foto delle panchine divelte e ha espresso il suo disappunto per l’opera dei vandali: «Siete persone senza pudore e dignità. Non meritate di vivere nella nostra città. Vergognatevi!» Lo scorso fine settimana nel mirino di persone incivili non è finito solo viale Giacomo Lisia. Ad aggravare il bilancio di un sabato da dimenticare per la tranquillità dei residenti segnaliamo anche una nuova ondata di furti che si sono concentrati, in particolare, su due esercizi pubblici e su diverse automobili. Si tratta di due pizzerie, una situata nel centro storico e un’altra all’interno del parco Willy Monteiro Duarte; entrambe hanno ricevuto la visita dei malviventi. Il Bistrot del Parco ha subito diversi danni tra i quali la rottura di uno dei vetri del locale, oltre alla sottrazione delle monete dei giochi per i bambini. Dalla pizzeria Antichi Sapori hanno sottratto il cassetto della cassa passando dalla finestra del locale. Non contenti, hanno infranto i vetri di una autovettura parcheggiata in un’area sosta a ridosso delle mura cittadine e ne hanno danneggiate altre due. Paolo Carnevale

© RIPRODUZIONE RISERVATA