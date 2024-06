Martedì 4 Giugno 2024, 07:54

Dopo il primo arrestoin flagranza di reato in seguito ad una chiamata arrivata al 112 da parte di un 44enne teramano che chiedeva aiuto per essere liberato, due dei tre nigeriani finiti a processo per sequestro di persona sono poi andati a vivere in una casa a Montorio di proprietà della parrocchia. Ma al sacerdote che gli aveva messo a disposizione quell’abitazione non avevano detto nulla di quanto gli era successo. E’ ormai quasi alle battute finali il processo davanti alla Corte d’Assise ai tre nigeriani che hanno 23, 25 e 30 anni, tutti ancora in carcere, accusati in concorso di quattro sequestri di persona ed una tentata rapina ai danni di cinque teramani, nessuno dei quali si è costituito parte civile, che sarebbero stati adescati attraverso l’app di incontri per omosessuali Grindr. In seguito alla convalida di quel loro primo arresto sono tutti tornati in libertà perché il giudice aveva ravvisato un’incompetenza funzionale e il fascicolo a quel punto era stato trasmetto alla Dda che a febbraio del 2023, ormai più di anno fa, ha ottenuto dal gip dell’Aquila tre misure cautelari in carcere (titolare del fascicolo la pm Simonetta Ciccarelli). In quel periodo, però, i giovani avevano lasciato la casa a Villa Butteri dov’erano successi alcuni dei fatti e uno di loro aveva pure trovato, grazie al sacerdote, un lavoro come operaio edile.

«Mai avrei immaginato quello che è capitato – ha raccontato, ieri, in aula, don Pietro Paolo Di Domenico -. Si sono sempre comportati bene. Tra di noi si era instaurato un rapporto di amicizia. Ogni tanto mi chiedevano la spesa e io li aiutavo». E’ stato il prelato ha trovare un lavoro ad uno di loro «che me lo aveva chiesto», ha detto. «E’ andato a lavorare in un’impresa edile a Roseto. La mattina lo accompagnavo io. La sera, invece, tornava con il pullman. Il suo datore di lavoro e i colleghi erano molto contenti di lui. Tornava tardi la sera e stanco», ha proseguito il sacerdote.

La loro conoscenza è nata proprio in parrocchia, a Montorio, frequentata dal 25enne e dal 30enne, gli stessi ai quali, poi, è stata concessa un’abitazione di proprietà della chiesa del paese. «Se poi a casa ci portassero anche altri amici, io non lo so», ha chiarito don Pietro Paolo Di Domenico. E’ stato da lui che la mattina di febbraio del 2023 è andata la polizia per chiedere un recapito per poter eseguire le ordinanza e il sacerdote per il 25enne ha fornito l’indirizzo del suo posto di lavoro a Roseto. Sempre ieri è stato sentito anche il gommista di via Cona al quale, dopo un prelievo allo sportello Atm, si è avvicinato una delle presunte vittime dei tre nigeriani chiedendo aiuto. «Quel pomeriggio ero sulla soglia del negozio con un cliente quando mi si è avvicinato un giovane con uno zainetto che poteva avere sui quarant’anni e sotto voce mi ha detto di chiamare la polizia». Con lui il commerciante ha notato anche la presenza di una persona di colore e dall’altra parte della strada l’auto con la quale sono poi andati via all’interno della quale c’era una terza persona.