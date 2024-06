Martedì 4 Giugno 2024, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 08:01

Un’intera famiglia trattenuta in caserma fino alle 23 di venerdì. Dopo che tre abitazioni erano state perquisite e tutti i cellulari ispezionati. Nelle case - una a San Donato di Pescara, l’altra a Sambuceto e una terza nel paese di San Giovanni Teatino - l’esito sarebbe stato negativo, senza sequestri, mentre i telefonini sono stati analizzati sul posto e sono stati forniti i numero Imei di ogni dispositivo per ulteriori approfondimenti. Si cercano indizi per ritrovare la mamma di 36 anni di San Giovanni Teatino in fuga da più di una settimana con la figlia di 8 anni, rapita dopo che il giudice minorile le ha sospeso la potestà genitoriale.

Mamma in fuga con la figlia, ipotesi mandato di arresto internazionale

BLITZ CONGIUNTO

Venerdì pomeriggio gli investigatori, in un blitz congiunto, si sono presentati a casa del marito del donna in fuga, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Pescara, dopo l’arresto il 19 aprile per spaccio (in casa aveva 300 grammi di hashish) e armi (una pistola era addirittura carica), e in contemporanea hanno bussato a casa della figlia più grande della coppia, che ha 20 anni e abitava nel paese di San Giovanni Teatino prima di trasferirsi dal padre, e in un palazzo di Sambuceto dove vivono, in due appartamenti separati, la nonna della bimba e gli zii materni. Tutti indagati con l’ipotesi di reato - tutta da dimostrare - di sottrazione e trattenimento di minore all’estero (articolo 574 bis) per aver avuto, secondo la procura - un presunto ruolo nella scomparsa della bambina di otto anni che dopo l’arresto, più di un mese fa, di padre, madre e fratello di 17 anni (ora si trova a una comunità per minori dell’Aquila) era stata affidata ai servizi sociali del Comune di San Giovanni Teatino con collocamento presso la nonna, dove la bimba doveva stare dalla 19 alle 9 di mattina e nei weekend, mentre durante il giorno era affidata a una comunità semi residenziale.

Mamma e figlia in fuga, il legale: «Nonna e zii materni sono scossi e preoccupati»

LA SPARIZIONE

La bambina è sparita tra le 20,30 e 22 di sabato 25 maggio: la madre con una chiave di riserva sarebbe entrata in casa della nonna, che in quel momento dormiva, e avrebbe portato via la figlia dalla cameretta, per poi andare in Germania con un autobus Bologna-Monaco. Il padre del bambina, difeso dall’avvocato Gianluigi Amoroso, non ha saputo dire dove siano moglie e figlia (si pensa da parenti della sorella di lui che vivono in Germania), men che meno la figlia più grande assistita dal legale Antonio Massa, che difende anche la madre in fuga. Nonna e zii sono tutelati dall’avvocata Sabrina Sbaraglia.