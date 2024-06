Lunedì 3 Giugno 2024, 00:23

Bisogna riconoscere che la categoria dei borseggiatori non difetta di fantasia. A leggere le cronache, la varietà di tecniche con cui riescono a raggirare le loro vittime è ammirevole. L'altro giorno in via Baldo degli Ubaldi si è diffuso l'allarme per una coppia di ladri che, a quanto pare, deviavano l’attenzione dei passanti fingendosi fidanzati: simulavano baci e smancerie e intanto sfilavano il portafoglio dalla tasca o dalla borsa di qualcuno. Non molto tempo fa un'altra coppia di furbastri aveva adottato il metodo di colpire nelle gelaterie: i clienti assorbiti dalla difficile scelta dei gusti, il cono che si scioglie, il pagamento del conto alla cassa, sono bersagli ideali per un borsaiolo. E poi ci sono i due arrestati di recente a Termini, la cosiddetta “banda del giaccone”: il loro trucco consisteva nel poggiare un soprabito vicino a una borsa, fino a coprirla, poi con nonchalance fingere di cercare qualcosa nella tasca dell'indumento e in realtà far sparire il cellulare o il portafoglio. Vengono in mente i vecchi film della commedia all'italiana, Vittorio De Sica che alla stazione rubava i bagagli coprendoli con una finta valigia truccata. «Noi lavoriamo sulle distrazioni» spiegava un simpatico De Sica alla figlia Sophia Loren, nel film “Peccato che sia una canaglia”, anno 1954. Ma i ladruncoli della vita reale non hanno proprio niente di simpatico: lo sa bene chiunque abbia vissuto la sgradevole esperienza di perdere anche solo un portatessere o un telefonino scassato. Il furto con destrezza è giustamente punito dal codice con la reclusione da 2 a 6 anni, e chi lo commette è un farabutto.