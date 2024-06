Investita mentre attraversa, paura in corso Umberto: l’auto non ha neanche frenato

Traffico in tilt e tanta paura ieri mattina nel pieno centro di Montesilvano, quando intorno alle 11 circa un pedone è stato investito da un’automobilista mentre attraversava la strada. È successo su corso Umberto, vicino l’intersezione di via Ennio Flaiano, in un tratto dove però le strisce pedonali erano lontane più di venti metri. Si tratta di una donna di 78 anni che stava attraversando direzione mare-monti all’altezza del civico 118, quando un’autovettura Toyota Yaris rossa con una donna alla guida, che procedeva in quel tratto della nazionale Adriatica direzione nord-sud, l’ha investita facendola sbalzare violentemente sull’asfalto.

Subito soccorsa da una pattuglia della Guarda di Finanza che si trovava nei paraggi e da alcuni passanti, la stessa sarebbe stata sempre cosciente ma dolorante alla schiena ea d una spalla. Per evitare traumi da spostamento, qualcuno ha posizionato un cuscino sotto il capo della signora e coperto il suo corpo con un ombrello dalla pioggia che in quel momento stava cadendo, in attesa dell’autoambulanza arrivata di lì a poco e che l’ha trasportata all’ospedale civile di Pescara.

Per i rilievi del caso, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale, agli ordini del comandante Nicolino Casale, che ha spiegato: «La conducente della Toyota ha provato ad arrestare il veicolo, ma l’impatto, anche per il fondo stradale bagnato, è stato inevitabile.

Sul posto non ci sono segni di frenata e il traffico in quel momento era normale. Intorno alle 13.30 il fratello della donna ha chiamato la nostra centrale operativa per riferire che probabilmente l’avrebbero ricoverata, con prognosi da definire». Al momento, fortunatamente, sembra che i traumi riportati dalla donna non siano gravissimi.