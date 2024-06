Martedì 4 Giugno 2024, 07:56

«Si tratta di indagini a tutto campo che hanno lo scopo di ritrovare la bambina - dice l’avvocata Sabrina Sbaraglia (nella foto) che tutela nonna e zii materni - I miei clienti sono estranei alla vicenda e sono i primi a voler sapere dove si trova ora la bambina. La mamma, con obbligo di dimora a San Giovanni Teatino, non aveva nessuna limitazione nelle visite alla figlia e in casa è sempre stata presente la nonna».

Il giudice minorile le sospende la potestà genitoriale e lei fugge con la figlia: intera famiglia indagata a ​San Giovanni Teatino

Nonna e zii materni si stavano prendendo cura con amore della bambina, quando la madre l’ha portata via. Hanno sempre respinto qualsiasi coinvolgimento nella sottrazione della piccola e nella fuga in Germania, dove puntano le indagini della procura di Chieti. «I miei clienti sono scossi, preoccupati, provati - dice l’avvocata Sbaraglia - Loro non sanno nulla, non hanno idea di dove si trovi la figlia con la nipote. Sono all’oscuro di tutto». La nonna, prima di essere indagata, è stata già sentita due volte come persona informata sui fatti, una volta la nipote di 20 anni, per spiegare nel dettaglio cosa è successo la notte tra il 25 e il 26 maggio quando la bimba è sparita da casa e sembra svanita nel nulla.