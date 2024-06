Martedì 4 Giugno 2024, 07:30

«Diceva di me che sono un sindaco visionario. E oggi io voglio dire che il vero visionario è stato lui, esprimendogli grande riconoscenza per ciò che ha fatto nel mondo». Con queste parole di ammirazione e riconoscenza, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha annunciato e commentato tristemente la scomparsa di Remo Saraceni, inventore del Big Piano ammirato negli anni 80 nel film “Big” con Tom Hanks e installato un anno e mezzo fa a piazza Salotto grazie a una donazione dello stesso artista, opera realizzata anche grazie all’impegno e alla collaborazione di alcune imprese locali.

Saraceni, di origine pescarese, si è spento a 89 anni nella sua Philadelphia, negli Stati Uniti. «Un artista geniale» lo ha definito ancora il sindaco Masci, che ebbe modo di incontrarlo esattamente cinque anni fa: nell’occasione Saraceni annunciò la disponibilità a donare la sua opera a Pescara. Ma prima di scoprire la vena artistica, Remo Saraceni è stato un genio in campi ben più significativi come testimonia il suo ruolo di ingegnere alla Nasa. «Si è occupato di scavi archeologici, ha fabbricato radio e giradischi innovativi, ha progettato apparecchiature audiovisive, ha studiato l'inquinamento atmosferico a Milano ed è stato designer di scarpe e sviluppatore industriale nell'azienda di suo padre. Ha anche lavorato un'azienda che sviluppava moduli di razzi per progetti spaziali» ha detto Masci, citando infine il prestigioso “Lighting design award” della Illuminating Engineering Society of North America che Saraceni meritò nel 1979.