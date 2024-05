Ladri scatenati: maxi furto a Ferentino, colpo fallito a Ceccano. Caccia alla banda

Maxi furto la notte scorsa ai danni del noto ingrosso di ceramiche e sanitari Galassi sulla via Casilina, a Ferentino. Una banda, passando dal retro dopo aver tagliato la rete di recinzione, si è introdotta all' interno danneggiando i locali e portando via rubinetteria e altro materiale. Poi è scattato l'allarme e c'è stata la fuga. Il bottino è ingente e questa mattina, 30 maggio, l'attività è chiusa. Sono intervenuti i carabinieri che poco dopo avrebbero intercettato i presunti autori del colpo. Tre persone sono state condotte in caserma ma ancora non è noto se siano accusati o meno del furto.

Tentativo fallito, invece, a Ceccano presso l'ottica Bucciarelli. Ignoti dopo aver divelto la serranda hanno rotto la vetrata, ma è scattato l'allarme con fumogeno e sono fuggiti senza prendere nulla. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri che poco dopo hanno rinvenuta una Giulietta utilizzata dai malviventi, risultata rubata in provincia di Latina