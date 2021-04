19 Aprile 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







Le Ants chiudono con un kappao. La Domus Mulieris si congeda dalla prima fase del campionato di serie B di basket rosa con una sconfitta a domicilio subita dal Basket Roma. Al palaMalè le capitoline si sono imposte 38-50 confermando una volta di più tutto il proprio valore. Il quintetto allenato da Carlo Scaramuccia fa una grande fatica a ingranare subito la marcia giusta, e l’ennesima partenza ad handicap pesa poi tantissimo nell’economia della gara. Le romane, infatti, scattano subito sul 10-2 con le gialloblù in grossa difficoltà nel trovare la via del canestro. Le cose migliorano leggermente nel finale di primo quarto e soprattutto in avvio di seconda frazione, quando un break di 7-0 firmato da Diana Valtcheva, Quaresima e Martin regala il primo vantaggio alla Domus Mulieris sul 14-13. L’immediato timeout chiamato dal tecnico ospite spezza il trend positivo delle ragazze viterbesi e ha l’effetto di un toccasana per il Basket Roma che opera subito il controsorpasso con Aghilarre e Lucantoni, autentici rebus per la difesa gialloblù. Il vantaggio delle capitoline si attesta vicino alla doppia cifra e viene tenuto a 8 punti da un bel canestro quasi allo scadere di Venanzi. Nel secondo tempo le ospiti gestiscono senza particolari affanni il vantaggio, anzi lo incrementano fino a superare la doppia cifra con il +13 di fine terzo parziale che suona quasi come un verdetto definitivo, anche perché l’ultimo periodo non regala particolari sussulti.

Domus Mulieris Vt: Grassia 7, Martin 7, Pasquali, Valtcheva J. 2, Valtcheva D. 3, Bertollini 2, Quaresima 3, Gasbarri 2, Scordino 4, Venanzi 6, Casciani 2. All.: Scaramuccia

Basket Roma: Distefano 8, Perone 2, Lucantoni 12, Cedolini 4, Fantini 7, Benini, Preziosi 1, Aghilarre 11, Cenci, Manocchio 3, Marini 2, Busca. All.: Bongiorno