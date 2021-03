15 Marzo 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







Al palaMalè passa la Stella Azzurra Roma nord. Stop interno per la Domus Mulieris Viterbo: nel secondo turno del campionato di serie B di basket rosa, le ragazze di coach Carlo Scaramuccia sono state superate dalla truppa romana con il punteggio di 54-57. Al termine di quaranta minuti molto combattuti ed equilibrati sono state le ospiti, a prendersi i due punti rimanendo a punteggio pieno in testa alla classifica. Avvio di rincorsa per le gialloblù che si trovano a inseguire dopo la buona partenza delle romane ma, grazie alle giocate di Martin, Scordino e Grassia, le Ants mettono la freccia nel corso del primo parziale, andando al riposo con un vantaggio minimo. La Stella Azzurra conferma, però, l’ottima impressione destata al debutto contro la Pallacanestro Roma: grazie ai canestri di Perrotti, Giordano e Krasovec, le biancazzurre si riportano avanti e costringono la Domus Mulieris ad inseguire per tutto il secondo parziale, fino al 24-28 con cui si va al riposo lungo. Il terzo parziale inizia ancora una volta nel segno della Stella Azzurra che scappa via fino a toccare la doppia cifra di margine. Nel momento più difficile della partita, la Domus Mulieris non molla e recupera entrando nei cinque minuti decisivi con soli tre punti di distacco (47-50). A quel punto le ragazze di Carlo Scaramuccia falliscono alcune opportunità, e le ospiti possono così festeggiare i due punti.

Domus Mulieris: Martin 14, Ricci, Scordino 14, Valtcheva 2, Gasbarri 4, Quaresima 3, Taurchini, Grassia 12, Firrito 1, Pasquali, Bertollini 2, Schembari 2. All.: Scaramuccia

Stella Azzurra Roma Nord: Collovati 7, Camarda 2, Krasovec 10, Messina 7, Perrotti 12, Pelka 6, Gianni 3, Giordano 10, Garofalo, Ponzi, Barbakadze, Donadio. All.: Sferruzza

Parziali: 11-10, 24-28, 36-44