Blera, emozioni e ricordi nel secondo memorial Ruben Ciarlanti

“C’era tutto quello che Ruben amava di più: gli amici, il calcio, la voglia di stare insieme”. Il secondo memorial in ricordo di Ruben Ciarlanti, il ragazzo scomparso 18 mesi fa a causa di un malore improvviso mentre giocava una partitella tra amici, è andato in archivio. Emozioni e ricordi. Ricordi e emozioni, riaccesi e tenuti vivi da Francesco Ciarlanti, il padre di Ruben che nei mesi scorsi ha dato vita ad un’associazione con il nome del figlio, e dagli amici del ragazzo. “È stato facile ed è facile essere suo papà, un ragazzo generoso e gentile che ha seminato molto”. E le azioni del quale continuano a dare frutto, come hanno dimostrato le facce dei tanti giovani e non più giovani presenti al campo da calcio di Blera.

“Un ringraziamento va a tutto il paese – spiega Francesco Ciarlanti -.

Ognuno ha dato un contributo per realizzare questa giornata. Come sempre, negli ultimi 18 mesi, abbiamo sentito l’affetto e la vicinanza della nostra comunità”. Un centinaio i ragazzi della categoria pulcini che ieri, 25 aprile, si sono sfidati sul campo da calcio. Per loro anche una sorpresa speciale, la presenza del campione del mondo Angelo Peruzzi che non ha voluto far mancare la sua presenza. “Abbiamo ricordato Ruben nel modo credo a lui più caro – conclude Ciarlanti -. Con l’associazione porteremo avanti nuovi progetti (in poco più di un anno sono stati donati oltre 20 defibrillatori ndr). Un dono di Ruben: sarà come portare a tutti il suo sorriso”.