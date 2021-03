13 Marzo 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







Esordio al palaMalè per la Domus Mulieris Viterbo. Dopo la convincente vittoria dell’esordio assoluto contro Rieti, la truppa di coach Carlo Scaramucia torna in campo, stasera alle 19, per il secondo turno del campionato di serie B di basket rosa. Nella città dei papi approda la Stella Azzurra Roma Nord anch’essa vittoriosa nel match di esordio contro la Pallacanestro Roma. Una sfida che mette in palio due punti pesanti per l’accesso alla seconda fase. Il quintetto viterbese si presenterà a questo appuntamento senza particolari problemi di infortuni, anzi è previsto il rientro di Firrito che aveva dovuto saltare il debutto a Rieti. Dall’altra parte del campo ci sarà un gruppo interessante, con diverse atlete di livello, che ha soprattutto in Krasovec e Perrotti i terminali offensivi. Quindi, dovrà essere affrontato con la massima concentrazione per tutti i quaranta minuti: «L’esordio era pieno di incognite visto il lungo stop – commenta coach Scaramuccia – ma abbiamo giocato una buona gara e ho avuto risposte importanti da tutte le ragazze. Ora dobbiamo continuare su questa strada, un passo alla volta, cercando di migliorare sia sotto il profilo fisico che tattico. Affrontiamo una squadra molto insidiosa - aggiunge - e dovremo essere determinati soprattutto in difesa per poter sfruttare al meglio le nostre qualità». Il match si disputerà a porte chiuse, e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Ants basket Viterbo e in diretta su Tele Lazio nord al canale 629 del digitale terrestre.