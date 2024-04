Tarqunia, partita la stagione agonistica estiva dei più giovani

VITERBO - Si è svolta a Tarquinia la prima delle due gare estive previste per questo inizio stagione agonistica 2024, organizzata dalla locale Atletica 90 con la disputa di alcune gare, che ha visto presenti sul campo prevalentemente atleti delle categorie giovanili Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e delle società della provincia ed un nutrito gruppo di rappresentanti delle due società di Civitavecchia e Bracciano.

Anche la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo presente con un bel gruppo alle gare guidata nell'occasione dal tecnico Leonardo Bargagli che hanno ottenuto buoni risultati tecnici e numerosi podi. Tra i cadetti Davide Romano è 2° nel Giavellotto con 20,43m. e Andrea Forte è 3° con 18,26m. e nel Lungo Matilde Bertini è 4^ con 4,10m. e Sofia Nezha è 5^ con 3,99m.

Tra le Esordienti F10 Annachiara Cavallo domina sia i 60m.

correndo in 9"8 che il lungo con 3,30m. seguita dalle compagne di squadra Melissa Cioccoletta e Viola Pieroni. Nelle Ragazze Stella Terzoli è 1^ nel lungo con 3,97m. e 2^ nei 600m. con 2'01"7 e 3^ è Sofia Della Rosa. Nei Ragazzi buone prove nel lungo per Gabriel Vecchietti (3° nei 600m. con 1'55"3) e Giurini Davide. Nelle Esordienti F8 vittoria nei 60m. per Livia Carbonari e Linda Weidekind pari merito con 11"1 e si ripetono anche nel lungo col 2° e 3° posto con 2,90m. e 2,80m. Tra gli Esordienti M10 buona prova nel lungo per Julian Weidikind che si classifica al 3° posto con 3,25m. Due gli atleti dell'Alto Lazio presenti con Matteo Cianchelli che domina la gara dei 600m. correndo in 1'24"2 e Claudio Giulianelli che corre in 1'39"5.