10 Aprile 2021

di MARCO GIULIANELLI

Dentro o fuori. Importante sfida esterna per le ragazze della Domus Mulieris che, oggi pomeriggio (palla a due dalle ore 18.15), saranno impegnate nel quinto match del girone eliminatorio del campionato di serie B di basket femminile. Il calendario propone infatti alle gialloblù viterbesi la trasferta contro la Stella Azzurra Roma, gara determinante nella rincorsa alle prime due posizioni che valgono un posto nella poule promozione.

Con Willie Basket Rieti già fuori dai giochi, saranno proprio Stella Azzurra, Basket Roma e Domus Mulieris Viterbo a lottare per le prime due piazze, con la classifica che attualmente vede le due compagini capitoline appaiate in testa a quota 6 punti, seguite dalle viterbesi a 4; una situazione diventata molto ingarbugliata dopo il successo di Basket Roma che ha fermato la marcia solitaria in vetta della Stella Azzurra, complicando e non poco anche il cammino della Domus Mulieris.

Le ragazze allenate da Carlo Scaramuccia hanno ritrovato il gusto della vittoria prima della sosta pasquale contro Willie Basket Rieti, ma adesso hanno bisogno di una impresa per mantenere vive le proprie chance e per riscattare lo stop dell’andata, maturato in volata per 57-54 dopo che una lunga rincorsa sembrava poter premiare le gialloblù. Il tecnico viterbese dovrà fare i conti con gli infortuni che lo priveranno di alcune giocatrici come Firrito, Schembari e Ricci ma potrà almeno recuperare Joana Valtcheva che tornerà regolarmente a disposizione. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di basketincontro.it.