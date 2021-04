11 Aprile 2021

di MARCO GIULIANELLI

Le Ants durano solo venti minuti e la Stella Azzurra fa suo il quinto turno del campionato di serie B di basket rosa per 51-36. I soli 11 punti messi a referto in tutto il secondo tempo di gara fotografano in pieno un match che ha visto la Domus Mulieris rimanere in gara fino al riposo lungo, salvo poi arrendersi al team romano che con un break in uscita dallo spogliatoio ha messo la parola fine sul match. Dopo un avvio di marca locale con un break di 8-2, le ragazze di coach Carlo Scaramuccia sono state brave a mantenersi sempre in scia fino a trovare l'aggancio sul finire di secondo quarto. Lì per le Ants ci sono diverse occasioni di sorpasso che arriva a 20" dalla seconda sirena, ma la Stella risponde a va al riposo lungo avanti di 1 (26-25). Al rientro sale in cattedra Krasovec che permette alle romane di allungare, il resto lo fa la difesa di casa che limita l'attacco ospite, spedendo le romane verso al vittoria.

Stella Azzurra Roma Nord: Panu , Collovati, D’Arcangeli, Camarda 2, Krasovec 11, Messina, Perrotti 11, Pelka 5, Gianni 5, Giordano 13, Barbakadze 8, Gerogieva. All.: Sferruzza

Ants Vt: Martin 5, Scordino 12, Valtcheva D. 3, Gasbarri, Venanzi, Quaresima, Grassia 9, Casciani, Pasquali 1, Bertollini 2, Valtcheva. J 4, Quaicoe. All.: Scaramuccia