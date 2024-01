Nepi, incidente stradale sulla Settevene-Palo: due feriti

Scontro frontale tra due auto: due feriti sulla provinciale Settevene-Palo nel comune di Nepi.

Si tratta di due persone residenti a Roma che sono state portate in ambulanza al pronto soccorso dell'Andosilla a Civita Castellana. Hanno riportato solo lievi ferite e qualche escoriazione.

Le due auto sono venute a collisione poco dopo il bivio con la Cassia bis e le cause sono da accertare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica e un'ambulanza del 118. Traffico rallentato per alcune ore sull'arteria che porta al lago di Bracciano