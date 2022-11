Motomondiale Supersport: il team Althea con Caricasulo a un passo dalla vittoria in gara 1

Nel clima infernale di Mandalika (Indonesia) all'Althea sfugge la pole, ma non un ottimo secondo posto. Il pilota Federico Caricasulo del team di Civita Castellana è arrivato a un passo dalla vittoria, dopo una gara iniziata in testa e trascorsa sempre a lottare per le prime posizioni.

Le temperature e la difficoltà della pista hanno messo a dura prova tutti i piloti dai primi giri ma Federico, con il suo stile di guida, ha saputo sfruttare al meglio una moto ormai in grado di collocarsi nelle prime posizioni. L'idea è quella di cercare, con il massimo impegno, di trasformare il podio in vittoria dalla gara di domani.

Il commento di Caricasulo: «Abbiamo fatto una bella gara. Ero abbastanza arrabbiato, dopo le qualifiche, per via della scivolata perché mi sarebbe piaciuto fare la pole, ma in gara siamo partiti bene e dopo la prima curva eravamo subito primi. E' stato difficile per le condizioni meteo, e per il layout della pista, che è molto faticoso. Comunque il secondo posto è buono. Dobbiamo lavorare per domani e fare quello step che ci consenta di vincere».

Genesio Bevilacqua vede crescere sempre di più il suo progetto. «Bellissima gara. Inutile dire che aspettiamo di fare anche meglio ma il trend che ci interessa è quello di essere positivi e combattere sempre per il podio. Può succedere di tutto e speriamo ancora di vincere ma voglio sottolineare la prestazione importante di tutta la squadra, della moto e di Federico che sta performando sempre in linea con gli step che facciamo».