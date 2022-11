Motomondiale Supersport, Althea e Caricasulo: finale di stagione sul podio

Finale di stagione da incorniciare per l'Althea team di Civita Castellana e il pilota Federico Caricasulo.

In Australia dopo il giro veloce e la lotta per la vittoria in gara1 è arrivato il secondo posto in gara2. Si chiude in Australia un campionato che ha visto team e pilota superare tante difficoltà con passione e professionalità, riuscendo a mettere in pista un pacchetto che ha consentito un finale di stagione caratterizzato da un fortissimo crescendo che fa ben sperare per il futuro. Capacità, talento, spirito di squadra e passione. Non manca niente ad Althea Racing e tutto fa ben promettere per la prossima stagione.

Il commento del team manager Genesio Bevilacqua: «Stagione conclusa con un ottimo secondo posto di Federico che è sempre sul podio e ad un passo dalla vittoria. L'esito della gara di oggi è dovuto alla lotta iniziale con Manzi e Baldassarri. Questo ha fatto sì che Aegerter si allontanasse un po' e riuscisse a gestire. Alla fine Federico è riuscito a battere tutti tranne lui. La stagione è molto positiva, siamo riusciti a lavorare bene e ad ottenere una moto performante con un pilota sempre in crescita.

Potrebbe essere una buona base per l'anno prossimo perché adesso siamo davvero in grado di giocarci molto di più. E' mancata la vittoria ma sono arrivati tanti podi, tutti convincenti. Abbiamo ancora la passione e non abbiamo perso il gusto di fare quello che ci piace con professionalità. Questo è il vero spirito del nostro gruppo di lavoro».