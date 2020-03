Civita Castellana, la Ceramica Althea ha donato 6.000 mascherine al Comune

Ultimo aggiornamento: 19:54

Aziende italiane sempre in prima fila per l'emergenza coronavirus. A Civita Castellana (Viterbo) una delle tante donazioni è arrivata grazie alla Ceramica Althea, che ha donato 6000 mascherine.La comunicazione arriva da Massimo Giampieri, coordinatore di FdI provinciale. «Ci tengo a ringraziare personalmente Genesio Bevilacqua, amico di lunga data e titolare dell'azienda - ha detto Giampieri - che stamattina, con un gesto di grande solidarietà, ha consegnato le mascherine per sopperire alla grande scarsità di materiale di sicurezza, in questo momento di elevata emergenza».Dopo la consegna Giampierin ha recapitato i dispositivi al sindaco di Civita, Franco Caprioli, e al vicesindaco che provvederanno al loro smistamento valutando i casi di maggiore necessità. «Un plauso a Bevilacqua - ha aggiunto - e a tutte le varie realtà, grandi o piccole, che in questa fase difficile si stanno mettendo a disposizione in ogni modo per fronteggiare, in maniera compatta e solidale, un dramma improvviso che sta mettendo a dura prova sia la comunità che l’economia»