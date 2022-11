Motomondiale Supersport: per l’Athea in Australia superpole conquistata ma vittoria sfumata.

Un risultato che a inizio stagione sarebbe stato positivo, ma fastidioso per Althea Racing di Civita Castellana e il pilota Caricasulo: partito dalla pole position, ottenuta dopo un ottimo venerdì sulla pista di Phillip Island.

La gara, trascorsa in testa o comunque in lotta per la prima posizione, si è conclusa con un settimo posto per via di una scivolata sulla pista bagnata, avvenuta all'ultimo giro. E' un altro risultato di prestigio sfuggito ad Althea e Caricasulo nonostante un week end fino a questo momento trascorso al vertice grazie ad un pacchetto completo e competitivo.

Rimane un'ultima chance da sfruttare nell'ultima gara della stagione. Althea Racing non si arrende.

“ Oggi fino all'ultimo giro è stata una giornata top cominciata con la Superpole ottenuta al millesimo - ha commentato Caricasulo - siamo stati in lotta per la vittoria fino all'ultimo sul bagnato, condizione in cui avevamo provato pochissimo. Onestamente avrei voluto vincere a tutti i costi perché ci tiene tanto il team e ci tengo tanto io. Sarebbe stato il primo successo per Ducati. Ho visto veramente la possibilità per provarci anche se per tutta la gara ho avuto difficoltà con il posteriore. Ho cercato di stare attento ma all'ultimo giro ho frenato 2 bar più forte alla curva 4 e sono caduto praticamente da dritto. Mi dispiace tantissimo, non ci voleva. Avremmo ottenuto facilmente un secondo posto e addirittura avremmo potuto vincere.”

Il team manager Genesio Bevilacqua: “Con una bellissima Superpole ottenuta sul filo del rasoio ma meritata, si era consolidato il lavoro che avevamo iniziato venerdì con dei turni buoni e il secondo posto nella prima giornata. Ci aspettavamo una gara di vertice e così è successo. Federico sembrava in grado di portare a casa la vittoria ma non è arrivata. Sono molto amareggiato perché fino all'ultimo il successo è sembrato possibile. Purtroppo, insieme al talento ed alla voglia di vincere ci vuole un po' di fortuna e questa a noi è mancata. Non posso recriminare più di tanto perché due piloti che si giocano la vittoria all'ultimo giro in condizioni difficili possono sbagliare e questa volta è capitato a noi. Non è la prima volta che ci succede ma non ci piangiamo addosso. Abbiamo un pacchetto vincente e non ci manca nulla”.