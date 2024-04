Uno studio pubblicato su Nature rivela che le balene utilizzano un meccanismo unico nella loro laringe per cantare, simile ai mammiferi terrestri, incluso l'uomo. Questa scoperta chiarisce come, dopo il ritorno all'ambiente acquatico circa 50 milioni di anni fa, le balene abbiano adattato il loro sistema di comunicazione. Mentre gli odontoceti (cetacei dentati) emettono suoni attraverso un organo nasale, i misticeti (come la balenottera azzurra) sfruttano la laringe. La ricerca, condotta da Coen Elemans dell'Università della Danimarca meridionale, ha dimostrato che le balene hanno sviluppato strutture laringee uniche per la produzione di suoni, utilizzando l'aria dai polmoni e prevenendo l'ingresso d'acqua mediante valvole. Questo studio non solo svela il meccanismo anatomico dietro al canto delle balene ma risolve anche antichi misteri attribuiti all'immaginazione dei marinai. Scoperto il meccanismo del canto delle balene e perché viene disturbato dalle navi