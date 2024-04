Un gruppo internazionale di scienziati, guidato dal Dr. Javier Sellanes dell'Universidad Católica del Norte, potrebbe aver scoperto più di 100 nuove specie viventi sui monti sottomarini al largo delle coste del Cile. La recente spedizione dell'Istituto Oceanico Schmidt ha permesso infatti di identificare coralli di profondità, spugne di vetro, ricci di mare, anfipodi, granchi e altre specie probabilmente nuove per la scienza. Il team ha esplorato i monti sottomarini lungo la dorsale di Nazca e Salas y Gómez per raccogliere dati a sostegno della designazione di un'area marina protetta internazionale in alto mare. La dorsale di Salas y Gómez è una catena montuosa sottomarina lunga 2.900 chilometri che comprende più di 200 monti sottomarini e si estende dalle coste del Cile fino a Rapa Nui, conosciuta anche come Isola di Pasqua, con la maggior parte della dorsale situata al di fuori della giurisdizione cilena. Cile, scoperte oltre 100 nuove specie marine viventi: le immagini a 4500 metri di profondità