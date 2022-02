Messico, stormo di uccelli cade improvvisamente dal cielo: è mistero sulle cause

Sono immagini inquetanti quelle che arrivano da Cuauhtémoc, in Messico, dove uno stormo di uccelli è improvvisamente caduto dal cielo. Centinaia di merli dalla testa gialla al suolo, quasi tutti morti dopo la misteriosa caduta. Il video, diffuso dalla Policía Seccional de Álvaro Obregón, ha immediatamente allertato gli esperti. La causa della morte dei volatili, che in questo periodo migrano dal Canada al Messico, è ancora un mistero. Secondo le prime ricostruzioni, gli uccelli potrebbero essere morti a causa di fumi tossici provenienti da una stufa o per il contatto con dei cavi elettrici.