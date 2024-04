Una recente ricerca ha svelato che un fossile di 280 milioni di anni, ritrovato sulle Alpi italiane nel 1931 e denominato Tridentinosaurus antiquus, ritenuto un esemplare ben conservato di un antico rettile, è in realtà in gran parte una falsificazione. Lo rivela una ricerca condotta da un team di ricerca del Museo di scienze naturali dell'Alto Adige, del Museo delle scienze di Trento, del dipartimento di geoscienze e del Museo della natura e dell'uomo dell'Università di Padova e dell'University College Cork (Irlanda) su quella che si pensava essere la pelle del rettile. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista «Palaeontology». Il più antico rettile fossile italiano è in realtà un falso