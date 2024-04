Stati Uniti, invasione di cicale attesa per l'estate: non accadeva dal 1803

In arrivo una massiccia invasione di cicale nelle foreste e periferie degli Stati Uniti. Nei prossimi giorni, milioni di questi insetti rumorosi e pronti alla riproduzione, noti come cicale periodiche, si faranno strada fuori dalla terra. Questo evento biologico, che si ripete solo ogni 13 o 17 anni, sta per coinvolgere due distinti gruppi. È un fenomeno che non si verificava in così grande scala dal lontano 1803, durante la presidenza di Thomas Jefferson e l'acquisto della Louisiana.

Le caratteristiche delle cicale

Le cicale appartengono a una vasta famiglia di oltre 3.000 specie diffuse globalmente. La maggior parte trascorre gran parte della propria vita sottoterra nella forma larvale, emergendo come adulti solo per mutare e riprodursi. Alcune specie appaiono annualmente, mentre le cicale periodiche, come i gruppi XIX e XIII, emergono rispettivamente ogni 13 e 17 anni. Quest'anno, il gruppo XIX ha già iniziato a emergere nelle Caroline (sud-est), e presto seguirà il gruppo XIII nel Midwest. In alcune aree, come lo stato dell'Illinois (nord), si prevede una sovrapposizione di entrambi i gruppi.

Lo studio scientifico sugli insetti

Secondo l'entomologo Gene Kritsky della Mount-Saint-Joseph University, questo fenomeno è fonte di fascino sia per adulti che per bambini e rappresenta un'importante occasione di studio scientifico. Kritsky ha sviluppato un'applicazione per permettere a chiunque di raccogliere dati su questi affascinanti insetti dagli occhi rossi. John Lill, professore di biologia alla George Washington University, spiega che, con poche difese naturali, le cicale periodiche si affidano alla loro massiccia presenza numerica per la sopravvivenza della specie. Un recente studio pubblicato su Science ha rivelato che l'abbondanza di cicale può influenzare direttamente l'ecosistema, portando a un aumento di altre specie come i bruchi, a causa della distrazione dei predatori.

La ricerca ha inoltre dimostrato che gli anni successivi alla comparsa delle cicale vedono un incremento nella produzione di ghiande, influenzando la popolazione di mammiferi e potenzialmente il rischio di malattie come la Lyme. Chris Simon, ricercatore dell'Università del Connecticut, aggiunge che il cambiamento climatico potrebbe accelerare questi cicli, con importanti implicazioni ecologiche a lungo termine.

L'influenza delle cicale non si limita all'ecosistema ma colpisce anche la comunità locale. L'ufficio dello sceriffo di Newberry, Carolina del Sud, ha segnalato diverse chiamate riguardanti il caratteristico canto nuziale delle cicale maschio, spesso confuso con suoni di allarme.