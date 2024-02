Scoperto il meccanismo del canto delle balene e perché viene disturbato dalle navi

Venerdì 23 Febbraio 2024, 09:48

Uno studio pubblicato su Nature rivela che le balene utilizzano un meccanismo unico nella loro laringe per cantare, simile ai mammiferi terrestri, incluso l'uomo. Questa scoperta chiarisce come, dopo il ritorno all'ambiente acquatico circa 50 milioni di anni fa, le balene abbiano adattato il loro sistema di comunicazione. Mentre gli odontoceti (cetacei dentati) emettono suoni attraverso un organo nasale, i misticeti (come la balenottera azzurra) sfruttano la laringe. La ricerca, condotta da Coen Elemans dell'Università della Danimarca meridionale, ha dimostrato che le balene hanno sviluppato strutture laringee uniche per la produzione di suoni, utilizzando l'aria dai polmoni e prevenendo l'ingresso d'acqua mediante valvole. Questo studio non solo svela il meccanismo anatomico dietro al canto delle balene ma risolve anche antichi misteri attribuiti all'immaginazione dei marinai.

Il canto delle balene disturbato dalle navi

Nella laringe l’aria vibra tra le corde cartilaginee, proprio come fa tra le corde vocali di un essere umano per produrre il suono. Prima di passare in una sacca laringea, lprima di vocalizzare di nuovo. La scoperta di Coen Elemans riguarda l’uso alternativo, e forse concomitante a seconda della specie, di un cuscinetto di grasso situato sopra le corde cartilaginee. Ciò consentirebbe di produrre un altro suono. Questa osservazione è stata ottenutaprodotte da un flusso d’aria in campioni di laringe. «Il che è ancora impossibile da osservare in un animale vivo, date le sue dimensioni», osserva Joy Reidenberg. L’autrice dello studio si chiede tuttavia se l’ipotesi emersa dalla ricerca possa spiegare come alcune balene riescano a produrre almeno due suoni diversi allo stesso tempo. Uno dei limiti dell’esperimento è che è stato condotto all’aria aperta con campioni di laringe. Questi non spiegano come i suoni prodotti all’interno dell’animale possano propagarsi fino all’acqua. Le misurazioni effettuate dall’equipe di Coen Elemans stabiliscono anche limiti fisiologici alle gamme di frequenza dei canti, alla loro durata e alla profondità a cui le balene possono emetterli. Queste vocalizzazioni si trovano quindi essenzialmente alle stesse profondità e frequenze dei suoni prodotti dal traffico marittimo. Interrompendo qualsiasi comunicazione tra cetacei.