Gatta ruba una busta di pollo al supermercato per sfamare i cuccioli: il video emozionante

Il video di una gatta che al supermercato ruba una busta con del pollo per sfamare i suoi cuccioli è stata condivisa sui social, facendo immediatamente registrare una valanga di condivisioni, like e commenti. Anche e soprattutto negli animali, è risaputo, l'amore di una mamma per i propri figli è infinito. E la clip, postata su Facebook, è davvero emozionante.