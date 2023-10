Baciare il proprio animale sulla bocca è pericoloso? Il caso giapponese che non lascia dubbi

Alzi la mano chi, preso da un impeto affettuoso, non ha mai baciato il cane o il gatto di casa: in genere baciare gli animali non provoca gravi conseguenze, però vale la pena sapere che, pur raramente, questo può accadere. Per quanto domestici gli animali hanno abitudini non improntate all'igiene come la intendiamo noi: il cane ad esempio passa la maggior parte del tempo fuori casa ad annusare escrementi di altri animali o angoli sporchi; il gatto è sicuramente più schizzinoso, ma si lava spesso usando la sua lingua e anche ovviamente nelle parti intime per pulirsi. E' quindi evidente che baciare gli animali domestici, sulla bocca, non può che portare a rischi di infezioni batteriche più o meno gravi: stesso discorso se il cane ci lecca sul viso, perchè la saliva può comunque raggiungere le nostre mucose. Come riporta Il Post, è documentato che una donna giapponese ha contratto una meningite batterica per l'abitudine di baciare sul muso il proprio cane, passandogli anche del cibo dalla propria bocca.