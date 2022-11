Il piccolo Kucheza, cuciolo di scimpanzé è nato con un cesareo lo scorso martedì nello zoo della contea di Sedgwick (Tanzania). Il piccolo però aveva dei problemi respiratori ed era stato portato subito in una terapia intensiva dove è stato assistito e curato dai veterinari. In questo video una dipendente dello zoo, riprende il momento emozionante in cui la mamma (il suo nome è Mahale) riabbraccia il piccolo.

( Twitter / @SedgwickCoZoo )