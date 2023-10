Come curare il gatto, arriva un'app che rileva il suo dolore: come funziona la tecnologia giapponese

Capire se il nostro gatto sta effettivamente male può essere una sfida: spesso, il miagolio incessante o il comportamento strano di un felino possono indicare disagio o sofferenza, ma interpretare tali campanelli d’allarme in modo accurato può essere complicato, soprattutto se non siamo veterinari. Fortunatamente, un'azienda giapponese sta cercando di risolvere questo problema utilizzando l'intelligenza artificiale. Carelogy Inc., con sede a Tokyo, ha sviluppato un'applicazione innovativa che sfrutta l'IA per identificare segni di dolore nei gatti. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare la diagnosi e il trattamento precoce delle malattie felini, contribuendo a evitare situazioni in cui il problema diventa grave prima di essere identificato. Foto: Shutterstock - Music: Korben