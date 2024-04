Un uovo di gallina intatto, deposto nella Britannia Romana 1.700 anni fa e contenente ancora del liquido al suo interno, è stato ritrovato da un gruppo di archeologi. Douglas G.D. Russell, del Museo di Storia Naturale di Londra, ha dichiarato alla Cnn: «Questo è l'uovo di uccello più antico che io abbia mai visto. Questo lo rende affascinante». L'uovo era uno dei quattro scoperti in una fossa romana ad Aylesbury, in Inghilterra, durante uno scavo del 2010. Si trovavano accanto a un cesto intrecciato, vasi di ceramica, scarpe in cuoio e ossa di animali. Tre degli uova erano inizialmente intatti, riporta Smithsonian Magasine, ma due si sono rotti durante il recupero nel Buckinghamshire, rilasciando un ""fortissimo odore di zolfo". Solo un uovo è sopravvissuto e, anni dopo la scoperta, gli archeologi hanno svelato ulteriori misteri. Un team dell'Università del Kent ha eseguito una micro-TAC sull'uovo durante l'estate, ottenendo immagini 3D che hanno rivelato il suo interno liquido, un miscuglio millenario di tuorlo e albume. Archeologia, trovato un uovo intatto di 1700 anni con liquido all'interno