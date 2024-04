Incredibile scoperta: in Texas l'antenato degli Anfibi che assomiglia a Kermit dei Muppets

Il Kermitops gratus è un antenato degli anfibi vissuto 270 milioni di anni fa, il cui nome è un tributo alla celebre rana Kermit dei Muppets. Con le ricerche condotte dalla Washington University e dal Field Museum of Natural History, esploriamo come questo ritrovamento, effettuato originariamente nel 1984 in Texas, stia ora fornendo nuove e preziose informazioni sui nostri antichi antenati. Scoperto l'antenato degli anfibi: «Assomiglia a Kermit dei Muppets»