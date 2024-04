Rischi e precauzioni, l'esperto dei cani pitbull dopo il tragico incidente di Eboli

Massimo Perla, responsabile nazionale Csen e Fidasc per le discipline cinofile sportive, ha commentato il tragico evento di Eboli, dove due pitbull hanno aggredito e ucciso un bambino di 15 mesi. Secondo Perla, possedere pitbull senza esperienza pregressa rappresenta un rischio significativo. Questo perché l'adozione di tali cani amplifica le responsabilità e potrebbe attivare una "modalità branco" in caso di interpretazioni negative da parte dei cani di determinati comportamenti umani. Bimbo ucciso da due pitbull a Eboli, l'addestratore Perla: «Una famiglia non dovrebbe avere un cane del genere, ci sono razze più gestibili»