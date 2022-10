Giovedì 27 Ottobre 2022, 23:17

PERUGIA Tanta sofferenza, ma altri tre punti in cassaforte e primo posto super blindato. Serata dalle mille emozioni ieri per la Sir Safety Susa Perugia che ha vinto in rimonta nel fortino della Lube Civitanova, messa all’angolo 1-3 (parziali 25-20, 25-27, 18-25, 19-25)). I Block Devils hanno sudato sette e più camicie nell’anticipo dell’undicesimo turno di andata, disputato in anticipo a causa della partecipazione della Sir al mondiale per club. Una battuta no in avvio e un muro avversario in forma hanno reso complesso l’assalto dei ragazzi di Anastasi, poi cresciuti e bravi ad uscire da una serata che all’inizio pareva raccontare un’altra storia. Ora testa alla Supercoppa: la Sir vola in Sardegna. Lunedì a Cagliari alle 20,30 sfida con Trento.

Civitanova: Anzani, Balaso (L), Bottolo 10, Chinenyeze 10, D’Amico (L), De Cecco 1, Diamantini 5, Garcia 15, Gottardo, Nikolov 14, Yant, Zaytsev 1. N.E.: Ambrose, Sottile. All.: Blengini.

Perugia: Colaci (L), Giannelli 6, Flavio 11, Herrera 14, Leon 15, Piccinelli (L), Plotnytskyi, Ropret, Russo 7, Rychlicki 3, Semeniuk 18, N.E.: Cardenas, Mengozzi, Solé. All.: Anastasi.