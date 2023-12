Venerdì ad alta tensione per il Cisterna: alle 18 arriva la Lube

VOLLEY

Il palazzetto dello sport di viale delle Province tornerà ad accendersi di passione per la sfida tra Cisterna Volley e Cucine Lube Civitanova. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 18, un turno infrasettimanale festivo che solitamente richiama sempre molti appassionati. Da una parte le ambizioni di Theo Faure, l'opposto francese del Cisterna Volley leader della classifica dei migliori realizzatori di tutta la Superlega (159) e la prepotenza a muro del serbo Aleksandar Nedeljkovic, primo nella graduatoria dei muri vincenti (26 in otto partite) contro coach Chicco Blengini con Zaytsev, De Cecco e Bottolo, giusto per citare qualche nome.«Mi aspetto una gran bella partita perché davanti al nostro pubblico affrontiamo una squadra molto forte come la Lube, con giocatori molto bravi e mi aspetto che per noi questo appuntamento possa diventare una buona occasione per alzare il nostro livello e fare un altro step di crescita - spiega Aleksandar Nedelkovic, centrale del Cisterna Volley - Considerando l'avversario mi aspetto che ci troveremo a giocare una partita come quella che abbiamo fatto contro Trento con l'obiettivo di poter mettere in campo una buona prestazione e magari anche riuscire a prendere qualche punto. Sicuramente il pubblico che potrà arrivare a vedere questa sfida ci darà una bella sfida perché abbiamo bisogno del supporto del pubblico al palazzetto di Cisterna».Coach Guillermo Falasca dovrebbe schierare la formazione che ha utilizzato più spesso con Baranowicz in palleggio opposto a Faure con Mazzone (o Rossi) e Nedeljkovic al centro, laterali Peric e Jordi Ramon con Efe Bayram pronto a subentrare e Piccinelli libero. In classifica la Lube occupa la quinta posizione con 13 punti, gli stessi di Milano e uno in più di Modena, formazione che la Lube ha superato in trasferta con un netto 0-3 il 19 novembre scorso.A livello di squadra il Cisterna è terzo nella graduatoria dei muri (74) alle spalle di Perugia (90) e Verona (79) mentre la Lube insegue in decima posizione con 54 block. Nella classifica dei servizi vincenti Lube e Cisterna sono rispettivamente all'ottavo e non posto assoluto: i marchigiani hanno totalizzato 35 aces mentre i pontini 31.Ieri Aleksandar Nedeljkovic e Pavle Peric, i due nazionali serbi del Cisterna Volley, hanno incontrato gli studenti dell'Istituto Plinio di Cisterna di Latina nell'ambito di un progetto del club che porta i campioni della Superlega tra i banchi di scuola.La vendita al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna di Latina sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 fino a inizio gara. La vendita sarà sempre attiva sulla piattaforma Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket sul territorio.