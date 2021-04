Sir, stavolta niente impresa: lo scudetto va alla Lube

CIVITANOVA - La Cucine Lube Civitanova vince il suo sesto Scudetto, battendo in Gara 4 la Sir Safety Conad Perugia 3-1 (25-20, 25-22, 21-25, 25-21). Dopo il titolo non

assegnato lo scorso anno, la squadra di Blengini si è ritrovata per la quarta volta a sfidare in Finale di Campionato Perugia, piegando la resistenza della squadra allenata prima da Heynen

(fino Gara 1) e poi da Fontana.La serie finale dei playoff si è chiusa con una Sir sconfitta ma comunque combattiva, pronta a reagire alle difficoltà. Civitanova però ha saputo spingere di più, facendo squadra nei momenti caldi della partita fino a conquistare il titolo di formazione campione d’Italia. Il punto decisivo della sfida l’ha firmato l’ex di lusso, Luciano De Cecco. Si chiude così la lunga stagione dei palazzetti vuoti. Si chiude così, con una delusione, la lunga storia di capitan Atanasijevic in bianconero. Nel bilancio finale di Perugia quest’anno c’è un solo, comunque importante, trofeo, la Supercoppa.

Civitanova: De Cecco 1, Juantorena 19, Simon 9, Rychlicki 17, Leal 16, Anzani 10, Larizza (L), Marchisio (L), Balaso (L), Diamantini, Kovar, Hadrava. N.E.: Yant Herrera, Falaschi. All.: Blengini.

Perugia: Travica 1, Plotnytskyi 10, Russo 5, Atanasijevic 16, Leon 17, Solè 11, Biglino (L), Zimmermann, Colaci (L), Piccinelli (L), Ricci, Muzaj, Ter Horst 3. N.E.: Vernon-Evans. All.: Fontana

