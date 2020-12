Ko di Champions per la Sir: vince la Lube 3-1

PERUGIA - Parte male, con un ko, il percorso della Sir Sicoma Monini Perugia alla Champions League. Nel derby di tricolore di Tours è stata la Lube Civitanova a spuntarla 3-1. Una partita intensa, piena di grandi giocate da entrambe le parti ma anche di qualche errore di troppo per Perugia, che proverà a rifarsi giovedì sera contro i padroni di casa. Salta invece, causa Covid come già reso noto, la sfida con i turchi dell’Izmir, non presenti nella prima bolla di Champions del girone B (25-22, 22-25, 25-20, 25-23 i parziali).

Civitanova: Kovar, Juantorena 14, Balaso (L), Leal 22, Rychlicki 13, Simon 11, De Cecco 1, Anzani 9, Hadrava, Yant. N.E.: Marchisio (L), Larizza, Diamantini, Falaschi. All.: De Giorgi.

Perugia: Ricci 4, Vernon Evans 2, Travica 2, Ter Horst 14, Sossenheimer, Leon 20, Zimmermann, Solè 8, Colaci (L), Atanasijevic 2, Plotnytskyi 13. N.E.: Piccinelli (L), Biglino. All.: Heynen.



