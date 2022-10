Terni. Villalago, inviato l'avviso di sfratto. La Provincia questa volta fa sul serio

La telenovela su Villalago potrebbe essere vicina alla conclusione, con la Provincia che ha tutta l’intenzione di riappropiarsi del bene pubblico. Molto c’è ancora tanto da fare affinché i cittadini possano usufruire della villa e il suo parco. Qualcosa, però, si muove e questo è dato dal nuovo interesse dal parte dell’ente di via Bazzani per la villa ( nella foto) del barone Franchetti a Piediluco. La Delta Servizi in questi sei anni di gestione è andata avanti con la promessa di cospicui investimenti e di rilancio della struttura che, però, non ci sono mai stati, tanto che la questione è stata sollevata dal consigliere di palazzo Bazzani, il pentastellato Federico Pasculli che esercitando il pressing sulla vice presidente dell’ente Monia Santini (FdI) ha trascinato l’opposizione e la stessa vice presidente di maggioranza, ad interrogare la presidente Laura Pernazza sull’intenzione o meno di riprendersi la struttura. In sede di consiglio, infatti, la presidente di Forza Italia ha risposto alle questioni poste dai gruppi, uscendo allo scoperto, rivelando di volere affrontare il problema senza dovere aspettare altro tempo. La Provincia ha già inoltrato alla società Delta di Cosenza una lettera in cui si manifesta la volontà di riprendersi villa Franchetti, anfiteatro e scuderie per una serie di inadempienze. Come aveva fatto notare la vice presidente della Provincia Monia Santini. La Delta Servizi ora ha trenta giorni di tempo per fornire le proprie contro-osservazioni sugli appunti della Provincia. La storia di Villalago è davvero singolare. L’intera struttura fu data in affitto alla società Delta per 5 mila euro all’anno fino al 2026. In cambio la Delta aveva promesso ingenti investimenti che, però, secondo la Provincia, non sarebbero mai arrivati. Nelle intenzioni della società, Villalago avrebbe dovuto diventare un albergo di lusso, con il ripristino del parco giochi e dell’intera struttura, cosa finora non avvenuta. Nel 2016 palazzo Bazzani più volte aveva chiesto spiegazioni e concesso tempo per le continue giustificazioni dei lavori non realizzati da parte dei gestori delle villa ma, evidentemente, per la Pernazza, tutto questo tempo è trascorso inutilmente.