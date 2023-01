Ternana a Reggio Calabria per ritrovare anche il suo Falletti

L'anno scorso segnò lì un gol tanto bello quanto inutile, visto che la Ternana perse 3-2. Può essere di buon auspicio per questo Reggina-Ternana del 21 gennaio 2023. Le scelte di Aurelio Andreazzoli, allenatore delle Fere, sono praticamente obbligate. Ma tra le tante assenze dell'attacco rossoverde, c'è una presenza certa, quella di Cesar Falletti. Nelle mani del "Folletto" si presenta un'opportunità importante. Può essere lui, a Reggio, il valore aggiunto di un attacco in piena emergenza. E' un periodo difficile, per l'uruguaiano. Fino ad oggi ha faticato a ritrovare lo smalto dei giorni migliori e la ripresa della condizione dopo l'infortunio al legamento crociato della scorsa primavera e dopo i guai muscolari dello scorso autunno. Ora si trova pure al centro di discussioni e disquisizioni su quanto spazio possa tatticamente trovare, in una Ternana chiamata spesso a fare a meno proprio di lui e che ha trovato in Antonio Palumbo un trequartista brillante. Ma quella contro la Reggina può diventare davvero la partita del riscatto di Falletti. La Terni calcistica aspetta il suo fantasista, non dimenticando che è stato decisivo tante volte, in passato, per risultati e traguardi. Oltre a Falletti, domani Andrezzoli dispone per l'attacco anche di Stefano Pettinati e Gabriele Capanni. E basta. A meno che non aggreghi qualcuno dalla Primavera. Si trova a schierare un attacco inedito, magari da costruire proprio intorno alla fantasia del talento di Artigas. Ricordate quel "4 - 3 - confusione" del quale parlava spesso Cristiano Lucarelli quando allenava la Ternana? Un modo per dire che gli uomini del reparto offensivo erano liberi di giostrarsela come meglio credevano e dando libero sfogo alla fantasia. Una cosa da rispolverare domani al Granillo. Falletti è chiamato a trascinare gli avanti delle Fere alla ricerca di un gol che sarebbe importante trovare, visto che al reparto avanzato mancheranno peso e centimetri. Le assenze degli squalificati Andrea Favilli e Anthony Partipilo alleggeriscono un reparto con gli uomini contati. Cosa farà, Andreazzoli? Ci sta lavorando. Fermo restando che la difesa a tre dovrebbe essere riproposta e che Palumbo dovrebbe essere riconfermato trequartista, non resta che vedere come gestire i due davanti. Falletti, giocando con Pettinari, darebbe un tocco di fantasia e qualità. Da vedere se sarà 3-4-1-2 0 3-4-2-1. Nel primo caso, Falletti affiancherebbe Pettinari con Palumbo rifinitore. Nel secondo, l'uruguaiano sarebbe con il napoletano tra le linee, con Pettinari punta avanzata. Sempre che, stavolta, oltre a prospettarsi la chance di Falletti, non si prospetti pure quella di Capanni. Che quest'ultimo parta o no in questa sessione di mercato, Reggio può regalare pure a lui qualche bella sorpresa.