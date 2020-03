Un nuovo caso di coronavirus nella provincia di Terni. A dare l'annuncio, che precede il bollettino ufficiale della regione, è stato il sindaco di Stroncone Giuseppe Malvetani. «Mi ha telefonato ora il direttore del distretto sanitario per comunicarmi che, proprio nella prima mattinata, è arrivato il risultato di uno dei tamponi eseguiti a Stroncone (fino a ieri tutti negativi) ed abbiamo anche noi, come ormai diversi comuni della regione, il primo caso positivo per Covid19».

Per questo il sindaco, sulla linea della massima trasparenza , ha spiegato la necessità di «darne immediata comunicazione» alla popolazione. Il sindaco è già in Comune per attuare concretamente la procedura ed emettere l'ordinanza nei confronti del cittadino risultato positivo.

«Invito tutti a mantenere la calma ed a rispettare ancor più scrupolosamente tutte le norme comportamentali ormai ben note», ha concluso Malvetani.



Ultimo aggiornamento: 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA